Belediye başkanlarından

Mersin ve Hatay'da belediye başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı desteklediklerini belirtti.

Bir maaşını kampanya için bağışladığını bildiren Gültak, "Mersinli hemşehrilerime, iş insanlarımıza, esnafımıza ve başta belediyede çalışan başkan yardımcılarımız ve müdürlerimize de sesleniyorum. Kampanyaya sizler de katılın. Tüm insanlarımıza ve Türkiye'mize faydamız olsun." ifadesini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Türkiye'nin zor günleri birlik ve dayanışma ruhuyla aşacağını anlatarak, "Bir maaşımı milletimizle paylaşmaktan onur duyuyorum. İçinden geçtiğimiz bu zor günleri, birlik ve dayanışma içinde aşacağız. İhtiyaç sahiplerini gözeterek, beraberlik ruhuyla, salgına karşı mücadelemizden hep birlikte galip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker de kampanyaya 10 bin liralık destek verdiğini bildirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kampanyaya 10 bin liralık destekle katıldığını açıklayarak, "Gün paylaşma ve dayanışma günüdür. Bu günleri hep birlikte atlatacağımıza, huzurlu ve güvenli yarınlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Biz bize yeteriz." ifadesini kullandı.

Hatay

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 3 aylık maaşıyla kampanyayı desteklediğini belirterek, "Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı da kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladığını duyurarak, "Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız. Gün birlik ve beraberlik günüdür." ifadesini kullandı.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise 6 aylık maaşıyla kampanyaya destek verdiğini bildirdi.