Belediye başkanlarından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Belediye başkanlarından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret - Son Dakika

Belediye başkanlarından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret

6 saat önce

Bilecikli belediye başkanları, eski Bilecik Valisi şuan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret ettiler.

Belediye başkanlarından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret, System.String[]

Bilecikli belediye başkanları, eski Bilecik Valisi şuan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret ettiler.


Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın konuklarına teşekkür etti. Ziyaret hakkında açıklamada bulunan Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, "Bilecik Valisi olarak görev yaparken aday olduğu Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkanlığına seçilen ve ilimizde kısa sürede büyük hizmetlere imza atmış Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret ettik. Bozüyük önceki dönem Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ağırlayan Kocaeli Büyük Şehir belediye başkanımıza Bilecik iline hizmetleri için ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak da Bilecik'e destekleri için teşekkür ettik. Oldukça samimi hava içinde geçen görüşmede bize büyük ilgi gösteren ve her zaman Bilecik için yanlarında olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tahir Büyükakın en kısa zamanda Bilecik'e uğrayacağını ifade etti" dedi.


Öte yandan Bilecikli belediye başkanları bu ziyaret sonrası Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya'yı da ziyaret ettiler. - BİLECİK

Tahir Büyükakın, Mustafa Yaman, Kocaeli, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil 20 metre şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı
Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı 2020 yılının resmi tatil günleri belli oldu Ölmeden önce mezarını ve musallat taşını hazırlayan adam haftada bir gün kendi mezarını ziyaret ediyor

Son Dakika Haberleri
18:05 Iğdır'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika Haber
18:05 Yağışlar nedeniyle 4 katlı bina çöktü - Son Dakika Haber
17:56 Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika Haber
17:56 Cami lojmanı çıkan yangında hasar gördü - Son Dakika Haber
17:56 ESTÜ ile Acıbadem Hastanesi arasında iş birliği protokolü - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber
16:29 Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:15:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye başkanlarından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]