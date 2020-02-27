Belediye başkanlarından CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye başkanlarından CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret - Son Dakika

Belediye başkanlarından CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve bazı ilçe belediye başkanları, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etti.

Belediye başkanlarından CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve bazı ilçe belediye başkanları, CHP ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, CHP İl Başkanı Ümit Özer'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bir süre önce gerçekleştirilen kongrede yeniden başkanlığa seçilen Özer ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Büyükkılıç, "Göreviniz Kayseri'miz ve ülkemize güzel hizmetler yapmaya vesile olsun. Kadın il başkanı olarak siyasete seviye getirdiğinizin farkındayız. Sizi ve yönetiminizi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Özer de Büyükkılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her zamanki gibi nezaketiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan Kayseri. Kayseri için doğru ve güzel olan ne varsa orada oluruz." diye konuştu.

Büyükkılıç ve beraberindekiler, İYİ Parti İl Başkanlığına da nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, İl Başkanı Süleyman Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılandı.

Bozkurt, Başkan Büyükkılıç'ın nezaketli davranışıyla gönüllerinde yer ettiğini ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç da siyasi farklılıkları zenginlik olarak nitelendirdi ve "Aynı sevdanın, aynı kaygının insanlarıyız ve hepimiz bu şehri düşünüyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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