Son Dakika Haberleri: Belediye başkanlarından Genel Sekreter Kırıkçı'ya ziyaret
Son Dakika Yaşam Belediye başkanlarından Genel Sekreter Kırıkçı'ya ziyaret

Belediye başkanlarından Genel Sekreter Kırıkçı'ya ziyaret

6 saat önce

Geçtiğimiz gün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine asaleten atanan Mahmut Kırıkçı'ya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye başkanlarından Genel Sekreter Kırıkçı'ya ziyaret, System.String[]

Geçtiğimiz gün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine asaleten atanan Mahmut Kırıkçı'ya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Görüşmede özellikle büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonun daha da güçlü bir şekilde devam etmesi hususu ele alındı. Önceki süreçlerde de gerek sahada gerek ise uygulama alanlarında birçok konuda ortak hareket ederek Şanlıurfa'ya hizmetler kazandıran büyükşehir belediyesi ile merkez ilçe belediyelerinin bundan sonraki dönemlerde de yine aynı çalışma doğrultusunda hareket etmesinin önemine değinildi.


Ziyaretin sonunda duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahmut Kırıkçı, ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, Sekreter, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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