Belediye Başkanlarından kitap kampanyasına destek

Belediye Başkanlarının birbirlerine yaptığı destek çağrısı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. - KAYSERİ

AK Parti Gençlik Kolları tarafından başlatılan kitap kampanyasına, belediye başkanları sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolarla birbirlerine çağrıda bulunarak destek talebinde bulundu.

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