Son Dakika Haberleri: Belediye başkanlarından, Rektör Karakaya'ya ziyaretler
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Belediye başkanlarından, Rektör Karakaya'ya ziyaretler

1 saat önce

Kırşehir'deki ilçe ve belde belediye başkanları, Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile bir araya geldi.

Belediye başkanlarından, Rektör Karakaya'ya ziyaretler, System.String[]
Kırşehir'deki ilçe ve belde belediye başkanları, Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, görevine yeniden atanan Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret eden belediye başkanları, ilçelerdeki üniversiteye ait bölümler ve binaların durumu hakkında bilgi aldı.
Çiçekdağı, Mucur, Kaman ve Özbağ Belediye Başkanlarının ziyaretinde konuşan Karakaya, ilçelerin kalkınması ve gelişmesinde üniversite bölümlerinin öneminden bahsederek, öğrencilerin ilçede barınması ve orada çeşitli ihtiyaçları için maddi harcama yapmalarının da ilçe ekonomisine katkı verdiğini ifade etti.
Üniversite tarafından hazırlanan ve uygulanan pilot projelerin belde, ilçe ve tüm bölgeye fayda sağlayacağını hatırlatan Karakaya, belediye başkanları ile birlikte iş birliği içerisinde sağlanan katkıların artarak devam etmesini temenni ettiğini, ilk 4 yılda yapılan güzel çalışmaların, önümüzdeki 4 yılda da devam etmesi için gayret göstereceklerini kaydetti.
Rektör Karakaya, ziyarette Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ve Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay ile beraberindeki heyetlerinin görüş ve taleplerini de aldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:01 Kaynak: AA
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