Belediye başkanlarından Rektör Özaydın'a "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika

Belediye başkanlarından Rektör Özaydın'a "hayırlı olsun" ziyareti

08.10.2020 11:34
Belediye başkanlarından Rektör Özaydın'a

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında geçen görüşmede; Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yeni dönemin Gaziantep Üniversitesi için hayırlı olması temennisinde bulunarak, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve ekibine başarılılar diledi. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a başarılar dileyerek, "Rektörümüzle güzel bir sohbetimiz oldu. Bu vizyonuyla Gaziantep'e büyük artı değer kazandıracak. Eğitimi pozitif yönde etkileyecek düşünceleri var. Bu düşüncelerini hayata geçirmesi açısından bize düşen ne varsa yapmaya, desteklemeye gayret göstereceğiz. Şuna inanıyoruz; toplumu değiştirmek istiyorsanız eğitime önem vereceksiniz. İnsanı insan yapan eğitimdir, eğitim sistemidir. Gaziantep üniversitesi de inşallah bunu başaracaktır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın da üniversitelerin halk ile iç içe olması gerektiği ve yöre halkının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılanması gerektiğini belirterek, bu konuda Gaziantep Üniversitesi'nin güçlü akademik kadrosuyla gerekli desteği vereceklerini söyledi. - GAZİANTEP

Belediye başkanlarından Rektör Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti
Belediye başkanlarından Rektör Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti
Belediye başkanlarından Rektör Özaydın'a hayırlı olsun ziyareti

Gaziantep Üniversitesi, Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye başkanlarından Rektör Özaydın'a 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

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