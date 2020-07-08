Belediye başkanlarından Vali Elban'a ziyaret - Son Dakika

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ve Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Adana Valisi Süleyman Elban'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elban, ziyarette yaptığı konuşmada, Adana'yı tüm ilçeleriyle bir bütün olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Karataş ve Yumurtalık'ın kentin önemli ilçeleri olduğunu aktaran Elban, kentte topyekün bir kalkınma gerçekleştirmek için belediye başkanlarıyla diyalog halinde olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ziyaretler, ilçelerle ilgili yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.