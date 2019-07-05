Belediye başkanlarından vişne fiyatına tepki
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Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde suluk vişne fiyatının maliyetlerin altında açıklanması ile ilgili belediye başkanları ortak yazılı açıklama yaptılar.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:23 Kaynak: İHA
ve Afyonkarahisar illerinde suluk vişne fiyatının maliyetlerin altında açıklanması ile ilgili belediye başkanları ortak yazılı açıklama yaptılar.
Yazılı açıklama, Kütahya'nın Pazarlar
Belediye Başkanı Bilal Demirci
, Afyonkarahisar Sultandağı
Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz
, Çay
Belediye Başkanı Hüseyin Atlı
, Yeşilçiftlik
Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal
ve Derecine Belediye Başkanı Ömer Yıldız
tarafından yapıldı.
Ortak yazılı açıklamada, "Vişne sezonunun açılmasının arifesinde 'suluk vişne' açılış fiyatının olması gerekenin çok altında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Üreticinin, çiftçimizin alın teri ekmek parası olan ürünlerimizin maliyetine dahi yaklaşmayan bu fiyatı kabul etmemiz mümkün değildir.Tarımsal Üretimin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile ve milletin efendisi olan çiftçimizin asla mağdur olmaması gerektiği gerçeği ile sonuna kadar çiftçimizin yanındayız. Yasal çerçeveler içinde ve tüm yetkilerimizi kullanarak çiftçimize destek olacağız ve bu mağduriyete asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA
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