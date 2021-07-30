Belediye başkanlarının eşleri Karatay lavanta bahçesini gezdi - Son Dakika

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) programı için Konya'da bulunan yerli ve yabancı belediye başkanlarının eşleri, Karatay Lavanta Bahçeleri'ni ziyaret etti. Bahçe içerisinde oluşturulan alanları gezen ve bol bol fotoğraf çektiren misafirler, lavanta bahçesine hayran kaldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) yönetim kurulu toplantısı için olarak Konya'ya gelen belediye başkanlarının eşleri, Karatay Lavanta Bahçesi'ni ziyaret etti. Karatay Belediyesi tarafından Saracoğlu Mahallesi'ndeki 90 bin metrekarelik alanda 90 binin üzerinde lavanta fidesinin dikilmesiyle oluşturulan Lavanta Bahçesi'ni gezen belediye başkanlarının eşleri, Karatay Lavanta Bahçesi'ne hayran kaldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın eşi Şerife Kılca'nın misafirlere eşlik ettiği ziyarette belediye başkanlarının eşleri, eşsiz kokusu ve görsel güzelliğiyle Konya'nın yeni çekim merkezi olan Lavanta Bahçesi'nde bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in eşi Melahat Aydıner, "Lavanta kokusuyla, rengiyle ve daha birçok özelliğiyle özel bir bitki. Karatay Lavanta Bahçeleri'ni hep birlikte ziyaret ettik ve çok beğendik. Vatandaşa yönelik güzel bir hizmet, emekleri dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Konya'nın çok güzel bir şehir olduğuna vurgu yapan Bosna-Hersek Novi Grad Sarajevo Belediye Başkanı Semir Efendiç'in eşi Aida Efendiç ise, "Konya, zaten eşsiz ve çok özel bir şehir. Hazreti Mevlana'nın şehri olması dolayısıyla da maneviyatı yüksek bir yer. Daha önce de Konya'ya gelmiştim bu ikinci gelişim ve buraya hayran kaldım. Karatay Lavanta Bahçesi de her şeyiyle her yönüyle çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'in eşi Birsen Güler de, Karatay Lavanta Bahçesi'ni çok beğendiklerini ifade etti. Ziyaret sırasında kendilerine ikram edilen Lavantalı dondurma ve gazozu çok beğendiklerini ifade eden Güler, "Karatay Lavanta Bahçesi'ne hayran kaldık. Çok güzel olmuş. Lavanta çok faydalı bir bitki buraya gelmişken lavantalı dondurma ve gazoz da ikram edildi bizlere. İlk kez yedim ve çok beğendim tadını. Emeği geçen belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA