Belediye Başkanlığımıza Ziyaret - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih LİVAOĞLU Dünya Çevre Haftası sebebiyle Belediye Başkanımız Barış AYHAN'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih LİVAOĞLU, Belediye Başkanımız Barış AYHAN'a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık projesi tanıtım kitapçıklarını içeren hediye takdiminde bulundu.

Belediye Başkanımız Barış AYHAN Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih LİVAOĞLU'na ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.