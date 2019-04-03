Belediye Başkanlığını Devralıp Makam Kapısını Söktürdü
1 saat önce
Karabük'te, MHP'den Eskipazar Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Dönmez, mazbatasını aldı.
Karabük
'te, MHP
'den Eskipazar
Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Dönmez
, mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına giden Dönmez, yetkililerden mazbatasını aldı.
Daha sonra belediyeye gelen Dönmez, başkanlık makamına geçti.
Belediye personeliyle de sohbet eden Dönmez, makam odasının kapısını söktürdü.
Burada bir konuşma yapan Hüseyin Dönmez, kapılarının 24 saat halka açık olacağını söyledi.
Hiçbir vatandaşın kapısından dönmeyeceğini belirten Dönmez, "Vatandaşımızın 24 saat emrinde olacağım. Söz
vermiştim yerine getirdim. Benimle kim görüşmek isterse gelip görüşecek." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:32 Kaynak: AA
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