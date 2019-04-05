Belediye Başkanlığını Devralıp Makam Kapısını Söktürdü

Düzce'de, Yığılca Belideye Başkanlığını kazanan MHP adayı Rasim Çam, görevi Muzaffer Yiğit'ten devraldı.

Düzce'de, Yığılca Belideye Başkanlığını kazanan MHP adayı Rasim Çam, görevi Muzaffer Yiğit'ten devraldı.



Belediyede düzenlenen törene, MHP MYK Üyesi Bahadır Alperen, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, eski belediye başkanları partililer ve vatandaşlar katıldı.



Yığılca Belediyesi önünde yapılan duaların ardından Rasim Çam, Muzaffer Yiğit'ten görevi devraldı.





Alperen, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlığını kazanan Çam'ı tebrik etti.



Geçtiğimiz cuma günü ilçede olduğunun altını çizen Alperen, "Cuma bir aradaydık. Dedik ki Allah'ım nasip ederse Belediye alacağız. Bakın Allah nasip etti belediyeyi aldı. Bugün buradayız. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.





Çam da halk ile kimsenin aralarında olamayacağını vurgulayarak, "Aramızda kimse olamaz. Bu nedenle makam kapısını söktürdüm. Seçim çalışmalarımızda halkımız o koltuk adamı değiştiriyor dediler. Ben de kaldırttım. Eski başkanımız Muzaffer Yiğit'e yeni yaşamında mutluluk ve huzur diliyorum. Yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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