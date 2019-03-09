Belediye Başkanlıklarına Gelecek Adamlar Kandil'den Emir Almasın"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İstediğimiz tek şey var: Belediye başkanlıklarına gelecek adamlar Kandil'den emir almasın, kafası ruhu satılmış Pensilvanya'daki sapıktan emir almasın istedik.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İstediğimiz tek şey var: Belediye başkanlıklarına gelecek adamlar Kandil'den emir almasın, kafası ruhu satılmış Pensilvanya'daki sapıktan emir almasın istedik. Bu da bizim hakkımız." dedi.



Özhaseki, Karşıyaka İş Merkezi'nde MHP İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıda konuştu.



Kayseri Belediye Başkanlığı yaptığı dönemi hatırlatan Özhaseki, bakanlık yaptığı sürede de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kürtlerin zarar gören evlerini yaptırdıklarını anlattı.



Özhaseki, "Orada teröristlerle, Kürt kardeşlerimizi ayırmazsak zaten işimiz zor. Bir tarafta hakikaten devlete bağlı, bayrağına saygılı, ezanı duyduğu zaman tüyleri ürperen Kürt kardeşlerimiz var, onlar başımızın tacı. Ama bir taraftan da kandırılmış, yurt dışına hizmet eden ahlaksız bir terörist grup var. Onları çok şükür kazdıkları çukurlara doldurduk, üstünü kapattık, bir daha çıkamayacaklar oradan." ifadelerini kullandı.



Özhaseki, kayyumlarla şehirlere su, kanal, park hizmeti yaptıklarını ve illere şehircilik hizmeti verdiklerini söyledi. "Kayyumlar atandı" dendiğinde ana muhalefetin, "Seçimle iş başına gelmiş adamlar görevden alınır mı?" eleştirisinde bulunduğunu hatırlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Vatandaş belediyelerde oy veriyorsa, seçiyorsa hizmet et diye, adam gibi çalış diye veriyor. Belediye bütçesini veriyorsa bizim namımıza doğru yerlerde kullan diye veriyor. Parayı çal, dağa gönder. Olur, biz de seyredelim. Öyle bir şey var mı?



Elbetteki bundan sonra hala gelip, devletin tertemiz gönderdiği paraları çalıp dağa gönderecek adamlar varsa, hala araçlarını teröristlerini katillerin emrine verecek adam varsa, bu milletin ve devletin düşmanlarına hizmet edecek adamlar varsa onların suçu zaten sabit olur, oralara yine kayyum atanır. Ama vatandaş orada devletten, milletin birlik ve beraberliğinden yana oldu."



Özhaseki, AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevi bulunduğunu dile getirerek, "İstediğimiz tek şey var: Belediye başkanlıklarına gelecek adamlar Kandil'den emir almasın, kafası ruhu satılmış Pensilvanya'daki sapıktan emir almasın istedik. Bu da bizim hakkımız." dedi.



Dün, Gerede'den su basılmaya başlandığını bildiren Özhaseki, memba suyu geldiğini ve yakında herkesin evine bu suyun geleceğini ifade etti. Özhaseki, "Yakında memba suyu geldi, bunun da lezzeti iyiymiş diye açıp herkes içebilir. Ama evlerimizde depo varsa lütfen bir gözden geçirin, büyük ihtimalle onların diplerinde kirlilik birikmiştir, onu temizlemeden asla içmeyin, yoksa yudum yudum o kirliliği içeriz. Herkes evlerinin deposuna baksın." diye konuştu.



"Güneyimizde, terör devleti kurulsun istiyorlar"



Özhaseki, Cumhur İttifakı'nı kurduklarını vurgulayarak, "PKK'lılar, DHKP-C'liler, IŞİD'ciler hepsi aynı yerden besleniyorlar, aynı istekleri var bunların. Nedir istekleri? Türkiye bölünsün, parçalansın ve küçülsün istiyorlar. Güneyimizde, terör devleti kurulsun istiyorlar." dedi.



Bu kişilerin nasıl bir yerden beslendikleri anlaşılsın diye devletin resmi bilgilerinden bir anekdot vermek istediğini belirten Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:



"PKK'lı bir militan, Kandil'den emir alır, 'Şu bomba yüklü aracı götür, falan iş merkezinin önüne koy. Sen araçtan ayrıl, biz onu patlayacağız, infilak ettirdikten sonra onlarca insan ölecek' diye. O militan, aracı alır, dedikleri yere götürür ama araçtan ayrılmak için kapıyı açtığında uzaktan kumandayla aracı uçururlar.



Çok ağır yaralanır, o PKK'lı tedaviye alınır, aklı başına gelir. 'Bana onlar söz vermişti, aracı bırakacaktım 5 dakika sonra patlatacaklardı, demek ki ben içindeyken patlattıklarına göre bu lanet örgüt beni de öldürmek istiyor. Ben de bunlardan intikam alacağım, ne kadar bilgim varsa devlete vereceğim' der."



Özhaseki, "Bu PKK'lı, '15 Temmuz'a bir ay kala bize Kandil'den askere kurşun sıkmayacaksınız, askere saldırı yapılmayacak, askeri tesislere saldırılmayacak, askere saldırı yasak emri geldi' dedi." ifadelerini kullandı.



15 Temmuz'un bertaraf edildiğini ve Kandil'in yeniden telaşa düştüğünü vurgulayan Özhaseki, "Kandil emri yeniliyor, askere kurşun sıkabilirsiniz. Bu ne manaya geliyor? Aynı yerden beslendiklerinin, aynı yere hizmet ettiklerinin alameti. Bunları aynı ülke besliyor, para veriyor ve yönlendiriyor. Biz de onlara karşı mücadele ederek Cumhur İttifakı'nı kurduk." diye konuştu.



Millet İttifakı'na da değinen Özhaseki, "İkisinin sakladıkları, söyleyemedikleri utandıkları bir ortak var, o da arkada duruyor. Diyoruz ki 'ortağınızı da söyleyin' ama söyleyemiyorlar. Hepimizi saf zannediyorlar ama gerçekler de her zaman ortaya çıkar." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıya, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ile Fatih Çetinkaya, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, eski futbolcu Tanju Çolak'ın yanı sıra AK Parti ile MHP'den teşkilat mensupları da katıldı.

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