Son Dakika › Güncel › Belediye binalarına dezenfektan yerleştirildi - Son Dakika
Belediye binalarına dezenfektan yerleştirildi
23 dakika önce
DÜZCE(İHA) – ? Koronavirüs önlemlerini arttıran Düzce Belediyesi merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarına dezenfektan kutuları yerleştirdi.
DÜZCE(İHA) – ? Koronavirüs önlemlerini arttıran Düzce Belediyesi merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarına dezenfektan kutuları yerleştirdi.
Düzce Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Düzce Belediyesi Destek İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez hizmet binasına ve ek hizmet binalarına, hizmet binalarındaki katlara personelin ve vatandaşların kullanması için el dezenfektan kutuları yerleştirildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
Son Dakika Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım