Son Dakika Haberleri: Belediye Binalarındaki Portrelerini Çaldılar

Belediye Binalarındaki Portrelerini Çaldılar

17 dakika önce

YEREL basında çıkan haberlerde, çevreci militanların, Macron'un Lyon'da 2. bölge belediye binasında bulunan portresini çalarak 'sembolik olarak cumhurbaşkanını rehin almayı' amaçladığı belirtildi.

Belediye Binalarındaki Portrelerini Çaldılar, System.String[]
YEREL basında çıkan haberlerde, çevreci militanların, Macron'un Lyon'da 2. bölge belediye binasında bulunan portresini çalarak 'sembolik olarak cumhurbaşkanını rehin almayı' amaçladığı belirtildi. Belediye Başkanı Denis Broliquier, olayın ardından portrenin çalınmasının, cumhuriyete karşı bir saldırı olduğu ve bunun hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Macron'un 5. Paris, Ustaritz ve ağustos ayında G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Biarritz belediyelerindeki portrelerinin de çalındığı bildirildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:55 

Cumhurbaşkanı, Lyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır 3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan Gören Şükriye Nine'nin Tek İsteği Var

Gazeteciye Silahlı Saldırı Kamerada Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin Atandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 11:12:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Binalarındaki Portrelerini Çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]