Belediye Binalarındaki Portrelerini Çaldılar
17 dakika önce
YEREL basında çıkan haberlerde, çevreci militanların, Macron'un Lyon'da 2. bölge belediye binasında bulunan portresini çalarak 'sembolik olarak cumhurbaşkanını rehin almayı' amaçladığı belirtildi.
YEREL basında çıkan haberlerde, çevreci militanların, Macron'un Lyon
'da 2. bölge belediye binasında bulunan portresini çalarak 'sembolik olarak cumhurbaşkanını rehin almayı' amaçladığı belirtildi. Belediye Başkanı Denis Broliquier, olayın ardından portrenin çalınmasının, cumhuriyete karşı bir saldırı olduğu ve bunun hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığı açıklamasını yaptı.
Macron'un 5. Paris
, Ustaritz ve ağustos ayında G7
Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Biarritz belediyelerindeki portrelerinin de çalındığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:55
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