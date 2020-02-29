Belediye binası inşaatında çalışan işçi merdiven boşluğuna düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Belediye binası inşaatında çalışan işçi merdiven boşluğuna düştü - Son Dakika

Belediye binası inşaatında çalışan işçi merdiven boşluğuna düştü

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeni belediye binası inşaatında bir işçi merdivenlerden boşluğa düşerek yaralandı.

Belediye binası inşaatında çalışan işçi merdiven boşluğuna düştü, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeni belediye binası inşaatında bir işçi merdivenlerden boşluğa düşerek yaralandı.


İddiaya göre, ilçenin yeni belediye binası inşaatında çalışan Zekeriya Karademir isimli işçi, merdivenlerden aşağı inerken boşluğa düştü. Olayı gören diğer işçiler 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi Zekeriya Karademir, kafasından ağır şekilde yaralandığı için Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat olan Karademir'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:34 Kaynak: İHA
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