Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar - Son Dakika

Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar

15.12.2020 12:33
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar, System.String[]

NEVŞEHİR'de, ağıldan çıkarak kent merkezindeki belediye binasınaın içine doğru yürüyen 5 küçükbaş hayvanın sahibi Hasan Ünbulan, "Ağılın kapısı rüzgardan açılmış, hayvanlar da buradan çıkıp gitmiş" dedi.

NEVŞEHİR'de, ağıldan çıkarak kent merkezindeki belediye binasınaın içine doğru yürüyen 5 küçükbaş hayvanın sahibi Hasan Ünbulan, "Ağılın kapısı rüzgardan açılmış, hayvanlar da buradan çıkıp gitmiş" dedi.

Nevşehir'e bağlı Göre Beldesi'nde Hasan Ünbulan'a ait koç, keçi ve 3 adet koyun, gece ağıldan çıkıp kent merkezine indi. 5 küçükbaş hayvan, dün sabah kent merkezindeki belediye binasının içine doğru yürüdüğü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde güvenlik görevlilerinin hayvanları uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması ilginç görüntü oluşturdu. Görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Hasan Ünbulan'a ulaşan ekipler, hayvanlarını teslim etti.

'EPEY SÜRE ARADIM, BULAMADIK'Hayvanların sahibi Hasan Ünbulan, hayvanların gece rüzgar nedeniyle açılan ağılın kapısından çıktığını söyleyerek, "Hayvanlar buradan çıkıp gitmişler. Epey bir süre hayvanlarımı aradım ama bulamadım. Sonra Nevşehir Belediyesi yetkililerine hayvanlarımın kayıp olduğunu bildirmek üzere gittiğimde, sabahın erken saatlerinde hayvanların belediye hizmet binasının önüne kadar ulaştıklarını ve ekipler tarafından alınarak Hayvan Kasabası'na götürüldüğünü öğrendim. Daha sonra yetkililer hayvanlarımı teslim ettiler" diye konuştu.'KOÇ ÜZERİME GELİNCE AFALLADIM'Nevşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi Gökhan Temel ise "Sabahın erken saatlerinde işe gelince 'koyun, keçi ve koçun burada ne işi var acaba' diye düşündüm. Hayvanların başındaki koç üzerime gelince birden afalladım ve ne yapacağımı şaşırdım. Koç üzerime doğru gelince de belediyeye girdim. Bu durumu Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası yetkililerine bildirdik, ekip geldi ve hayvanları bir araca alarak götürdüler. Daha sonra da hayvanların sahibine verildiğini duydum" diye konuştu.Nevşehir Belediyesi çalışanı Emin Tekeç ise, "Sabah işe başladığımda seslerin gelmesi üzerine dışarı çıktım ve koçu karşımda buldum. Engellemeye çalıştım; ama ben karşılık vermeye başladığımda iş çığırından çıktı. Hayvanları kısa sürede kimse kontrol altına alamadı" ifadelerini kullandı.

Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar - Son Dakika


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