Başkan Arı, Belediye'ye giren koyun ve keçilerin olduğu ağılı ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı dün sabah sürüden kaçarak Belediye hizmet binasına girmeye çalışan ve renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan koç, keçi ve koyunların olduğu ağılı ziyaret etti. Başkan Arı, sürü sahibi Hasan Ünbulan ile görüştü daha sonra da Belediye'ye girmek isteyen koyunlarla fotoğraf çektirdi.Nevşehir'de dün yaşanan olayda Hasan Ünbulan'a ait 3 koyun, keçi ve koç sürüden ayrıldı. Nevşehir Belediye önüne gelen küçükbaş hayvanlar, Belediye hizmet binasına giriş yapmak istedi. Yarım saat süren olay renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Sürüden kaçan küçükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Bugün de Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, koyunların olduğu ağıla gitti. Burada sürü sahibi Hasan Ünbulan ile görüşen Başkan Arı " Beni görmeye gelmişler. Demek ki burada bir sıkıntıları var. Sıkıntılarını gidermek için bizi ziyaret ettiler. Biz de bugün iadei ziyarete geldik. Bunların belediyeye gelmeleri enteresan, o kadar yer varken niye belediyeye geldiler acaba." dedi. Bir süre Belediyeye gelen koçu seven Başkan Arı, daha sonra da koçu sahibi Ünbulan'dan satın aldı. Satın alınan koç, Nevşehir Hayvan Kasabası'nda bakımı yapılacak ve oraya ziyarete gelen çocuklara sevdirilecek.