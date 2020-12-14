Belediye binasına girmeye çalışan koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Belediye binasına girmeye çalışan koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu
14.12.2020 22:48
NEVŞEHİR'de, sürüden ayrılarak kente gelen 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.
NEVŞEHİR'de, sürüden ayrılarak kente gelen 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.
Nevşehir'e bağlı Göre beldesinde Hasan Ünbulan'a ait koç, keçi ve 3 adet koyun, sürüden ayrılarak kent merkezine geldi. Belediye binası önüne gelen küçükbaş hayvanlar binaya girmeye çalıştı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde güvenlik görevlilerinin belediyeye girmeye çalışan hayvanları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu. Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Hasan Ünbulan'a ulaşan ekipler, hayvanları teslim etti.
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