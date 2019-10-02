Belediye binasında başkan yardımcısını rehin aldı (2)

Belediye binasına giren polis ekiplerini fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü ve sonrasında beraberindekileri serbest bıraktı.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Tartışmanın ardından kuru sıkı olduğu tahmin edilen tabancayı çıkaran Sinan B, Serintürk ve beraberindekileri rehin aldı.

Alınan bilgiye göre, Serintürk'ün makam odasına giren Sinan B, henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve beraberindekileri rehin alan bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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