Son Dakika Haberleri: Belediye binasında başkan yardımcısını rehin aldı (2)
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Belediye binasında başkan yardımcısını rehin aldı (2)

2 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, polis ekiplerince ikna edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, polis ekiplerince ikna edildi.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve beraberindekileri rehin alan bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Serintürk'ün makam odasına giren Sinan B, henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından kuru sıkı olduğu tahmin edilen tabancayı çıkaran Sinan B, Serintürk ve beraberindekileri rehin aldı.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Belediye binasına giren polis ekiplerini fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü ve sonrasında beraberindekileri serbest bıraktı.

Şüpheli Sinan B, ekiplerce gözaltına alındı.

Belediye binasında başkan yardımcısını rehin aldı (2)

Gemlik, Bursa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:47 Kaynak: AA
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