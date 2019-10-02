Son Dakika Haberleri: Belediye binasında başkan yardımcısını rehin aldı
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Belediye binasında başkan yardımcısını rehin aldı

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, gözaltına alındı.

Belediye binasında başkan yardımcısını rehin aldı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, gözaltına alındı.


Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından ikili arasında tartışma çıktı.


Bu sırada Sinan B, kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim oldu.


Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Bu arada şüpheli Sinan B'nin, sözleşmeli olarak çalıştığı Gemlik Belediyesinden geçen yıl istifa ettiği, bugün yeniden iş istemek için geldiği belediyede "beyaz masa" biriminde bulunanların yüksek sesle konuşmasına sinirlenerek olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Öte yandan olay nedeniyle bugün yapılacak Gemlik Belediyesi Meclisi Toplantısı'nın ertelendiği belirtildi.

Gemlik, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:24 Kaynak: AA
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