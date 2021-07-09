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Belediye binasında gazeteciyi doğal gaz borusuyla dövdüler! Saldırgan yanında etek de getirmiş - Son Dakika

Belediye binasında gazeteciyi doğal gaz borusuyla dövdüler! Saldırgan yanında etek de getirmiş

09.07.2021 09:15

Gazeteci İbrahim Akkuş, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapılan devlet hastanesinin eksikliklerini haber yaptığı iddiasıyla belediye binasında doğal gaz borusuyla dövüldü. Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, saldırganın belediye binasına yanında getirdiği eteği doğal gaz borusuna sararak girdiği görüldü. Gazeteci Akkuş, saldırganların kendisini darp ederek etek giydirmek istediklerini ileri sürdü.

19 Mayıs ilçesinde yapılan ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olan 40 yataklı devlet hastanesinin açılışı yapılmadan bir kaç gün önce, hastanenin eksikliklerini ve müteahhit hatalarını haber yapan gazeteci İbrahim Akkuş, 21 Haziran'da belediye binasında firma çalışanlarının saldırısına uğramış ve doğal gaz borusuyla dövüldü. Akkuş, saldırganlardan şikayetçi olurken, saldırı anının öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

ELİNDE DOĞAL GAZ BORUSUYLA BELEDİYEYE GİRİYOR

Belediyeye ait güvenlik kamerası görüntülerinde, aynı araçla belediye binasına gelen şirket çalışanları ayrı ayrı içeriye giriyor. Saldırganlardan bir tanesi ise, iddialara göre Akkuş'a giydirmek üzere yanında getirdiği eteği doğal gaz borusuna sarıp içeriye girdiği görülüyor.

BİBER GAZI SIKIP KURTULUYOR

Saldırganlardan Kadir S. gazeteci Akkuş'un bulunduğu Fen İşleri Müdürlüğü'ne elinde doğalgaz borusuyla girme anı kameralara yansırken, odada meydana gelen saldırı anı yer görüntülerde yer almıyor. Ancak bir süre sonra odada bulunan personel ve 2 saldırgan Akkuş'un sıktığı biber gazından etkilendikleri için koridora çıkıyor. Kısa bir süre sonra da zabıtalar Akkuş'u odadan çıkarıyor.

ETEK GİYDİRECEKLERMİŞ

Gazeteci İbrahim Akkuş'un şikayeti üzerine belediye binasına gelen polis, doğal gaz borusuna ve eteğe el koydu. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Akkuş, saldırganların kendilerini darp ederek etek giydirmek istediklerini ileri sürdü. Yanında bulunan biber gazını sıkmasa daha fazla zarar göreceğini dile getiren Akkuş, "Ben doğruları yazmaya devam edeceğim. Beni böyle yıldıramazlar. Ben görevimi yaptım" diye konuştu. Görüntülerde ayrıca biber gazından etkilenen belediye personelinin ise ambulans ile hastaneye kaldıkları görüldü.

GAZETECİ HAKARET VE KÜFÜR ETTİ İDDİASI

Saldırganlardan Kadir S., gazeteci İbrahim Akkuş'un hastane hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptığını ve isim vermeden ustabaşı diyerek kendisine hakaret ettiğini ve Akkuş'u bir kaç kez uyardığını söyleyerek belediyeye kendisiyle konuşmaya gittiğini ileri sürdü. Her iki tarafından karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu belirtilirken, açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Belediye binasında gazeteciyi doğal gaz borusuyla dövdüler! Saldırgan yanında etek de getirmiş

Saldırı, Hastane, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye binasında gazeteciyi doğal gaz borusuyla dövdüler! Saldırgan yanında etek de getirmiş - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Belediye binasında gazeteciyi doğal gaz borusuyla dövdüler! Saldırgan yanında etek de getirmiş - Son Dakika
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