Belediye Binasındaki Hırsızlık Kamerada - Düzce
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye binasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde belediye binasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Akçakoca Belediyesine gelen memurlar, su faturası tahsilat bölümünde bulunan yaklaşık 2 bin liranın olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Polis
, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:57 Kaynak: AA
FETÖ Sanığından İtiraf! Kur'an-ı Kerim'e El Bastırıp Soruları Göstermişler
Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı
Kaçak Göçmenler, Koltuk Minderinin İçinden Çıktı
Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı