Son Dakika Haberleri: Belediye Binasından Hırsızlık İddiası

Belediye Binasından Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye binasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Belediye Binasından Hırsızlık İddiası, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye binasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Akçakoca Belediyesine gelen memurlar, su faturası tahsilat bölümünde bulunan yaklaşık 2 bin liranın olmadığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:57 Kaynak: AA

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