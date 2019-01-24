Son Dakika Haberleri: Belediye Binasını Kurşunlayan Saldırgan Adliyede

Belediye Binasını Kurşunlayan Saldırgan Adliyede

1 saat önce

İZMİT'te, 3 yıldır işsiz olan ve girdiği bunalım nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına tabancayla 5 el ateş açan Hızır K. (50), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Belediye Binasını Kurşunlayan Saldırgan Adliyede, System.String[]
İZMİT'te, 3 yıldır işsiz olan ve girdiği bunalım nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına tabancayla 5 el ateş açan Hızır K. (50), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'teki hizmet binasında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır işsiz olduğu ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Hızır K., belediye binasının otopark kısmına gelerek, yanındaki tabancayla binaya doğru 5 el ateş etti. Mermilerden biri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun makam odasına isabet etti. Olay sırasında Karaosmanoğlu'nun toplantı nedeniyle İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Hızır K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Hızır K.'nin olayda kullandığı 7.65 çapındaki tabancanın ruhsatsız olduğu belirtildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:15 Kaynak: DHA

İzmit, Kocaeli, Güncel
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