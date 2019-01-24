Son Dakika Haberleri: Belediye Binasını Kurşunlayan Saldırgan Tutuklandı (2)

Belediye Binasını Kurşunlayan Saldırgan Tutuklandı (2)

51 dakika önce

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİİzmit'te, 3 yıldır işsiz olan ve girdiği bunalım nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına tabancayla 5 el ateş açan Hızır Kurt (50), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Belediye Binasını Kurşunlayan Saldırgan Tutuklandı (2), System.String[]
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İzmit'te, 3 yıldır işsiz olan ve girdiği bunalım nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına tabancayla 5 el ateş açan Hızır Kurt (50), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:10 Kaynak: DHA

İzmit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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