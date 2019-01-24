Belediye Binasını Kurşunlayan Saldırgan Tutuklandı (2)
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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİİzmit'te, 3 yıldır işsiz olan ve girdiği bunalım nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına tabancayla 5 el ateş açan Hızır Kurt (50), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ İzmit
'te, 3 yıldır işsiz olan ve girdiği bunalım nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
hizmet binasına tabancayla 5 el ateş açan Hızır Kurt (50), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:10 Kaynak: DHA
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