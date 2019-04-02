Belediye Binasının Emniyete Verildiği İddiasına Yalanlama

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yeni belediye hizmet binasının, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile takas edildi iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yeni belediye hizmet binasının, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile takas edildi iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Süleyman Kerem Yüksel, 'Bismil'de yeni belediye hizmet binası Emniyet Müdürlüğü ile takas edildi' iddiası üzerine açıklama yaptı. Kaymakam Yüksel, göreve gelir gelmez mevcut belediye hizmet binasının yetersiz kalması ve ilçe merkezinde park, meydan alanları oluşturmak için 7 Nisan 2017 tarihinde eski belediye hizmet binasını yıkarak, yerine Ayşe-Numan Konakçı Parkı'nı inşa ettiklerini söyledi. Kaymakam Yüksel, şöyle devam etti:



"Bu tarihten itibaren daha önce sözde kadın merkezi olarak kullanılan bina atıl durumda olup amaca uygun kullanılmamaktadır. Böylece kayyum tarafından binayı tadilattan geçirilerek belediye hizmet binasına dönüştürüldü. Yani 2 yıldır daha önce amaca uygun kullanılmayan sözde kadın merkezi olarak kullanılan bina, belediye hizmet binası olarak hizmet vermeye başlamıştır. Söz konusu haberlerde geçen mevcut belediye hizmet binasının yetersiz kalması söz konusu olmayıp mevcut belediye hizmet binamız ilçe halkının ihtiyacını karşılamaktadır. Şüphesiz ki haberi yapan sitelerin halkı doğru bilgilendirmek gibi bir kaygısı bulunmamaktadır. Gerçek olmayan bu tür haberlerin yapılmasının amacı, kamuoyunu yanlış bilgilendirme maksatlı ve art niyetli ithamlarla toplum nezdinde hizmetlerimiz için olumsuz bir kanaat oluşturmak, itibarsızlaştırmak ve karalamaktır. Yapılan tüm hizmetlerimiz şeffaf belediyecilik anlamında halkımızla paylaşılmıştır ve paylaşılacaktır. Halkımızın aklında hiçbir soru işareti kalmaması adına iş bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. Kişisel yorumlara dayanılarak yapılan haber gereceği yansıtmamaktadır." - DİYARBAKIR

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