Son Dakika Haberleri: Belediye binasının yazısı değiştirildi
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Belediye binasının yazısı değiştirildi

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi binası üzerindeki Mevlana'nın sözü kaldırılarak, Şeyh Edebali'nin sözü getirildi.

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Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi binası üzerindeki Mevlana'nın sözü kaldırılarak, Şeyh Edebali'nin sözü getirildi.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, belediye personellerine verdiği talimat ile belediye binası üzerindeki sözü değiştirdi. Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye hizmet binamızın girişinde bulunan Mevlana'nın 'Edep ile Gelen, Lütuf ile Gider' sözünü kaldırdık. Yerine Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın' sözünü ekledik" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
Mevlana Celaleddin Rumi, Bilecik, Şeyh Edebali, Vezirhan, Yaşam
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