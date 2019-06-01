Belediye binasının yazısı değiştirildi
1 saat önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi binası üzerindeki Mevlana'nın sözü kaldırılarak, Şeyh Edebali'nin sözü getirildi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
'in Vezirhan
Belde Belediyesi binası üzerindeki Mevlana
'nın sözü kaldırılarak, Şeyh Edebali
'nin sözü getirildi.
Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
, belediye personellerine verdiği talimat ile belediye binası üzerindeki sözü değiştirdi. Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye hizmet binamızın girişinde bulunan Mevlana'nın 'Edep ile Gelen, Lütuf ile Gider' sözünü kaldırdık. Yerine Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın' sözünü ekledik" dedi. - BİLECİK
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