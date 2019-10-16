Son Dakika Haberleri: Belediye birim müdürlerinin tartışmasında silah teşhiri iddiası
Son Dakika Güncel Belediye birim müdürlerinin tartışmasında silah teşhiri iddiası

Belediye birim müdürlerinin tartışmasında silah teşhiri iddiası

2 saat önce

Atakum Belediyesinde iki birim müdürünün, aralarında çıkan tartışmada silah teşhirinde bulunulduğu iddiasıyla ifadesi alındı.

Belediye birim müdürlerinin tartışmasında silah teşhiri iddiası, System.String[]

Atakum Belediyesinde iki birim müdürünün, aralarında çıkan tartışmada silah teşhirinde bulunulduğu iddiasıyla ifadesi alındı.

İddiaya göre, Yenimahalle Mahallesi'ndeki Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne gelen Park ve Bahçeler Müdürü O.S. ile Fen İşleri Müdürü M.A.K. arasında iş konusundan tartışma çıktı.

M.A.K'nin, tartışma sırasında bulundurma ruhsatlı tabancasını teşhir ettiği iddiasıyla durum polise bildirildi.

Müdürlüğe giden Atakum Emniyet Müdürlüğü Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri, tarafları ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

M.A.K'nin tabancası taşıma ruhsatı olmadığından polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Birbirlerinden şikayetçi olmayan O.S. ve M.A.K. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Yenimahalle, Atakum, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:08 Kaynak: AA
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