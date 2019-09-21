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Belediye bisiklet park noktaları yapıyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar kapsamında bisiklet park yerleri yapıyor.

Belediye bisiklet park noktaları yapıyor, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar kapsamında bisiklet park yerleri yapıyor.


Sağlıklı, ekonomik ve çevre dostu bir ulaşım aracı olan bisikletlerin vatandaşlar tarafından şehir merkezi ve parklarda güvenli bir şekilde park edilebilmesi amacıyla Gölbaşı Belediyesi tarafından bisiklet park yerleri yapılıyor. Sağlığa yararlı olduğu herkes tarafından bilinen, motorlu taşıtlara duyulan ihtiyacı azaltan ve bu anlamda hem ekonomik hem de çevre dostu bir ulaşım aracı olan bisikletlerin kullanımını teşvik etmek, amacıyla halkın yoğun olarak kullandığı noktalara yapılan parklara ilk günden itibaren bisiklet park eden vatandaşlar bu hizmeti memnuniyetle karşıladı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:29 Kaynak: İHA
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