Son Dakika Haberleri: Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak
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Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak

46 dakika önce

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranı dört ay boyunca sıfır olacak.

Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak, System.String[]
Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranı dört ay boyunca sıfır olacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:33 
Ekonomi
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