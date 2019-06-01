Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranı dört ay boyunca sıfır olacak.

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranı dört ay boyunca sıfır olacak.

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Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak

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