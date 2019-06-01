Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak
46 dakika önce
Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranı dört ay boyunca sıfır olacak.
Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranı dört ay boyunca sıfır olacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:33
Belediye borçlarına 4 ay kesinti olmayacak
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