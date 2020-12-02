Belediye borçlarının yapılandırılmasında son başvuru 31 Aralık - Son Dakika

Belediye borçlarının yapılandırılmasında son başvuru 31 Aralık

02.12.2020 14:23
Belediye borçlarının yapılandırılmasında son başvuru 31 Aralık, System.String[]

Gecikmiş vergi borçlarına dair faiz indirimi başvuruları başladı.

Gecikmiş vergi borçlarına dair faiz indirimi başvuruları başladı. 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek başvurulara ilişkin İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin tüm hizmet binalarından ve online olarak yapılandırma başvurusu yapılabileceği ifade edildi.

Gecikmiş vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular başladı. 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek başvurulara ilişkin İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada; koronavirüs salgını sebebiyle evde kalmanın hayati önem taşıdığı bugünlerde vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracak tedbirler almaya devam edildiği ve bu kapsamda yapılandırma başvurularının belediyeye ait https://ebelediye.inegol.bel.tr adresinden online olarak yapılabileceği, ayrıca belediyenin tüm hizmet binalarında da yapılandırmaya ilişkin başvuruların yapılabileceği ifade edildi.

Konuyla alakalı yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Vadesi geçmiş tüm borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurular başladı. Faiz indirimi olarak uygulanan yapılandırma kapsamında Belediyemize ait borçların yapılandırılmasında peşin ödeme seçeneği vatandaşımız açısından ciddi avantaj sağlıyor. Bunu yanı sıra ödemede 6-9-12 ve 18 taksit yapma imkanın da sunuluyor. Bu kapsamda gecikmiş borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımız 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar İnegöl Belediyesine ait tüm hizmet binaları ve https://ebelediye.inegol.bel.tr web sayfasından online olarak yapılandırma başvurularını yapabilir. Detaylı bilgi için de vatandaşlarımız 153 hatlarından gerekli bilgilere ulaşabilir."

Online başvuru nasıl yapılır?

Online yapılandırma başvurusu için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde:

1. Adım https://ebelediye.inegol.bel.tr adresinden "7256 Tecil Başvuru" tıklanır.

2. Adım Gelen ekran üzerinden Hızlı Sorgulama veya Şifre ile Giriş, Mobil İmza ile Giriş, E-Devlet ile Giriş (üyelik ister) seçeneklerinden biri ile giriş yapılır.

3. Adım Yapılandırmaya ait bilgiler listelenir. Taksit seçimi yapılır, ilgili seçeneğin "Başvur" butonu tıklanır ve onaylanır.

Bu adından sonra başvuru işlemine ait bilgi ekrana yansır. Kurumda kayıtlı olan cep telefonuna başvuru alındığına dair sms gönderilir. Yetkili personel, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tecil işlemi onaylanır. İşlemin sonuçlandığına dair bilgi SMS gönderilir. Gönderilen SMS linki tıklanıp giriş yapıldıktan sonra yapılandırmaya ait bilgilerinizi görüntüleyebilir ve ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. - BURSA

Belediye borçlarının yapılandırılmasında son başvuru 31 Aralık

İnegöl, Aralık, Vergi, Faiz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye borçlarının yapılandırılmasında son başvuru 31 Aralık - Son Dakika


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