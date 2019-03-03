Belediye Bünyesinde Kuracağımız Şirket Çiftçimize Destek Olacak"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Bölgemizde üretilen bütün ürünlerle ilgili sıkıntıya düşüldüğünde belediye bünyesinde kuracağımız şirket, çiftçimize destek olacak.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Bölgemizde üretilen bütün ürünlerle ilgili sıkıntıya düşüldüğünde belediye bünyesinde kuracağımız şirket, çiftçimize destek olacak. Ürünleri toparlayacak, Türkiye pazarına sürecek. Zarar ederse o edecek çiftçi ayakta duracak." ifadelerini kullandı.



Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Seferihisar'ın Orhanlı Mahallesinde şiddetli yağışlarda zarar gören ve kullanıma kapatılan köprüde incelemede bulunan Zeybekci, mahalle muhtarı Birgül Bozkurt'tan yaşananlara ilişkin bilgi aldı.



Zeybekci, Bozkurt'un ocak ayındaki aşırı yağışlar ardından yıkılma tehlikesi nedeniyle kullanıma kapanan köprünün onarımı için uzun süredir beklediklerini belirtmesi üzerine İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a ulaşarak vatandaşın mağduriyetini anlattı, sıkıntının acilen giderilmesi için söz aldı.



İlçe esnafını da ziyaret eden Zeybekci, yanına yaklaşan bir vatandaşın "Bugüne kadar AK Parti'ye oy vermedim, artık bundan sonra yanınızdayım." demesi üzerine "Şimdiye kadar kimseye oyunuzu şöyle yapın böyle yapın demedim, oyunuzu ilçenize, İzmir'e, kendinize aklınıza verin diyorum." karşılığını verdi.



Selçuk ziyareti



Selçuk ilçesini de ziyaret eden Zeybekci, öğrencilerle ve mandalina, şeftali ağaçlarını budayan çiftçilerle sohbet etti. Zeybekci, kurumuş dalların budanmasına yardım etti, çalışanlara baklava ikram etti.



Zeybekci, çiftçilerin Menderes deresinin kirliliğinden şikayet etmesi üzerine 1 Nisan'dan itibarın bölgedeki tüm tesislerin arıtmalarına bakacaklarını ve nehrin kirliliğinin önüne geçeceklerini ifade etti.



Zeybekci, şöyle devam etti:



"Dünya nereye dönerse dönsün tarım, hayvancılık, temiz su, temiz toprak her zaman önemli olacak, bunları altın versen alamayacaksınız ileride. Tüm bu suları halledeceğiz. Yolları yapacağız en uzak yere kadar. Bölgemizde üretilen bütün ürünlerle ilgili sıkıntıya düşüldüğünde belediye bünyesinde kuracağımız şirket çiftçimize destek olacak. Ürünleri toparlayacak, Türkiye pazarına sürecek. Zarar ederse o edecek, çiftçi ayakta duracak. İhtiyaç duyulan her şeyi toptan peşin alacak, çiftçiye vadeli satacak. Kooperatifleşmelisiniz, tarım krediyle kooperatif muhatap olmalı."



Partisinin Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi'nin proje tanıtım etkinliğine katılan Zeybekci, 2019 bitmeden TOKİ'nin konutları ve Selçuk Devlet Hastanesi projesinin başlayacağını, otopark sorununun çözüleceğini kaydetti.



Zeybekci sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi, projeleri hakkında bilgi verdi, sorun ve talepleri dinledi, Tüm Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği'nin yemeğine katıldı.

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