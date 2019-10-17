Son Dakika Haberleri: Belediye Caddesinde hummalı çalışma
Son Dakika Güncel Belediye Caddesinde hummalı çalışma

Belediye Caddesinde hummalı çalışma

56 dakika önce

Sungurlu'da geçtiğimiz hafta başlatılan çalışmayla estetik bir görünüm kazandırılacak olan Belediye caddesinde ışıklandırma ve kaldırım çalışmasına geçildiği bildirildi.

Belediye Caddesinde hummalı çalışma, System.String[]

Sungurlu'da geçtiğimiz hafta başlatılan çalışmayla estetik bir görünüm kazandırılacak olan Belediye caddesinde ışıklandırma ve kaldırım çalışmasına geçildiği bildirildi.


Caddenin çok kısa bir zamanda esnaf ve vatandaşların hizmetine sunulacağını söyleyen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Çalışmak için bu göreve gönüllü olduk ve imkanlarımızı zorlayarak bir çok işi başardık. Belediye Caddemizin de çehresi değiştirerek esnaf ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. En kısa zamanda çalışmaların tamamlanıp caddenin faaliyete geçmesi için talimatlarımızı verdik. Sungurlumuza hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:48 Kaynak: İHA
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