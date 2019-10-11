Son Dakika Haberleri: Belediye çalışanı silahla ateş açtı
Son Dakika Güncel Belediye çalışanı silahla ateş açtı

Belediye çalışanı silahla ateş açtı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip belediye binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı.

Belediye çalışanı silahla ateş açtı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip belediye binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Belediyesi Zeytinli Hizmet Binası'nda çalışan O.V. ile Y.Y, görev yerlerinin değiştirilerek merkez binaya alınmasını kabul etmeyip durumu konuşmak için belediyeye geldi.

Burada yöneticilerle görüşmek isteyen O.V, bir süre sonra yanındaki silahla rastgele 2 el ateş etti.

Olayın bildirilmesi üzerine belediyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, O.V. ve Y.Y'yi gözaltına aldı.

Ekipler, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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