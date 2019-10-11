Son Dakika Haberleri: Belediye çalışanı silahla ateş açtı
Son Dakika Güncel Belediye çalışanı silahla ateş açtı

Belediye çalışanı silahla ateş açtı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip belediye binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı.

Belediye çalışanı silahla ateş açtı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip belediye binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Belediyesi Zeytinli Hizmet Binası'nda çalışan O.V. ile Y.Y, görev yerlerinin değiştirilerek merkez binaya alınmasını kabul etmeyip durumu konuşmak için belediyeye geldi.

Burada yöneticilerle görüşmek isteyen O.V, bir süre sonra yanındaki silahla rastgele 2 el ateş etti.

Olayın bildirilmesi üzerine belediyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, O.V. ve Y.Y'yi gözaltına aldı.

Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise başkanlık katında iki grup arasında sözlü başlayan tartışmanın daha sonra fiziki saldırıya dönüştüğü belirtildi.

Olayda 2 el ateşli silah kullanıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arbede sonucu hiç kimse yaralanmamıştır. Yaşanılan arbede esnasında Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, başkanlık katında kendi odalarında bulunmaktaydı. Belediyemiz içinde hiçbir şekilde yaşanmasını istemediğimiz bu menfur olay sonrası gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını ve takipçisi olunacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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