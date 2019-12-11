Belediye çalışanı yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye çalışanı yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Belediye çalışanı yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti

6 saat önce

Kastamonu'da bir belediye çalışanı, yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti.

Belediye çalışanı yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti, System.String[]

Kastamonu'da bir belediye çalışanı, yolda bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim etti.


Kastamonu'da belediyede görev yapan Hasan Hasanoğlu adlı şahıs, Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolda yürüdüğü sırada yerde bir miktar para buldu. Bulduğu parayı muhafaza altına alan Hasanoğlu, yaptığı soruşturmanın ardından 3 bin lirayı sahibi olduğunu belirlediği kuruyemiş işletmecisi Muammer Maden'e teslim etti. Muammer Maden, duyarlı davranışından ötürü Hasan Hasanoğlu'na teşekkür etti. - KASTAMONU

Cumhuriyet Caddesi, Kastamonu, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:42 Kaynak: İHA
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