Son Dakika Haberleri: Belediye çalışanına performans ödülü
Son Dakika Güncel Haber

Belediye çalışanına performans ödülü

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, liyakatli ve çalışkan personelini performans ücreti ile ödüllendirdi.

Belediye çalışanına performans ödülü, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, liyakatli ve çalışkan personelini performans ücreti ile ödüllendirdi.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesinde personelin mağdur olmaması için maaşlarının erken yatırılmasını sağlayan Başkan Seçer'in, belediye bünyesinde çalışan memurlara ikinci müjdesi performans ücreti oldu. Liyakatli, çalışkan ve verimli personelin yanında olacağını ve onlara destek sağlayacağını her fırsatta dile getiren Seçer, personelini performans ücreti ile ödüllendirdi.


Büyükşehir Belediyesi'nde etkin ve verimli çalışarak üstün başarı gösteren personelin performans ücretleri hesaplarına yatırıldı. Performans başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyetine göre belirlenen performans ücretleri bu şartları yerine getiren memurlar belirlenerek hesaplarına yatırıldı. - MERSİN

Kurban Bayramı, Vahap Seçer, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli kedilerle otobüs şoförlüğü yapıyor
Hababam Sınıfının bir oyuncusu daha hayatını kaybetti İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte sunucu, İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 17:21:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye çalışanına performans ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]