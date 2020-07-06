Belediye çalışanından görme engelli yayalar için uyarı sistemi - Son Dakika

Belediye çalışanından görme engelli yayalar için uyarı sistemi

Yalova Belediyesinde görevli Ahmet Çolak, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için kendi tasarladığı sesli uyarı sistemini kent merkezindeki trafik ışıklarına uyarlıyor.

Yalova Belediyesinde görevli Ahmet Çolak, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için kendi tasarladığı sesli uyarı sistemini kent merkezindeki trafik ışıklarına uyarlıyor.

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Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sinyalizasyon Biriminde çalışan Çolak, görme engelliler için 2 ay önce sesli uyarı sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Sistemin yazılımını hazırlayıp yerli malzemelerle destekleyen Çolak, test çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinyalizasyon sistemlerine olan merakı sayesinde çalışmaya başladığını anlattı.

Türkiye'nin birçok yerinde sesli, anonslu veya butonla devreye giren ışıklı sistemlerin ayrı ayrı kullanıldığını hatırlatan Çolak, "Biz sesli, anonslu ve butonla devreye giren ışık sistemlerini bir araya getirerek kendimiz üretmek ve belediye bütçesine katkımız olsun istedik. Bütün parçaları yerli ürünler. Hatta bazı parçalarını biz ürettik. Ürünümüz tamamen yerli ve milli." dedi.

Çolak, yapay zeka kullanarak duraklar ve sensörle hareket eden ışıklar üzerine de çalışma yapacaklarını ifade etti.

"Bir yıl içinde yapay zekaya sahip duraklar ve sensörle harekete geçecek trafik ışıkları projesini de hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullanan Çolak, yapay zeka ile oluşacak durağa gelen yolcunun, minibüs veya otobüsün ne zaman geleceğini, hava durumunu sesli komut yoluyla iletip yine sistemden sesli öğrenebileceğini aktardı.

Ayrıca acil bir durumda sistemden ses komutuyla polis, zabıta veya ambulans isteyebileceğini anlatan Çolak, "Bu sistemi bünyemizde hayata geçirdikten sonra tüm Türkiye'ye ulaştırmak istiyoruz. Projeyi bu aşamaya getirmede büyük katkısı olan Sayın Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'a sonsuz teşekkür ediyorum. Destekleri sayesinde özellikle görme engelli vatandaşlarımız sistemimizi yakında rahatlıkla kullanabilecek." diye konuştu.

Ahmet Çolak, Türkiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye çalışanından görme engelli yayalar için uyarı sistemi - Son Dakika
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