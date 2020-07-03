Belediye çalışanından kayrak taşıyla Çöpçüler Kralı - Son Dakika

Belediye çalışanından kayrak taşıyla Çöpçüler Kralı

Duvarı tuval, kayrak taşlarını ise boya gibi kullanan Gaziemir Belediyesi çalışanı Gürel Gürel, ilçenin duvarlarını adeta nakış gibi işliyor.

Duvarı tuval, kayrak taşlarını ise boya gibi kullanan Gaziemir Belediyesi çalışanı Gürel Gürel, ilçenin duvarlarını adeta nakış gibi işliyor. Gaziemir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesini sanat atölyesine çeviren Gürel, çalışmalarıyla harika eserler ortaya çıkarıyor, kente estetik katıyor. Çalışmalarıyla kenti ziyaret edenlerin ilgisini çeken Gürel Gürel, Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminde hayat verdiği Apti Şakrak karakterinin kayrak taşından görselini yaptı.

Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı


Gaziemir Belediyesinin yeni Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinin yanındaki trafo duvarına, sevenlerinin gönlünde Çöpçüler Kralı olarak yer edinen Kemal Sunal'ın kayrak taşıyla resmini yapan Gürel Gürel, "Belediye Başkanımız Halil Arda yeni şantiyemiz için bir çalışma yapmamı istedi. Bunun üzerine ben de Çöpçüler Kralı filminde temizlik işçisi olarak görev yapan Apti Şakrak karakterinin görselini yaptım. Kayrak taşından yaptığım 2,5 metre genişliğindeki 3 metre yüksekliğindeki çalışmayı 3 haftada tamamladım. Şantiyemizin yanındaki diğer trafonun duvarına ise Temizlik İşleri Müdürlüğümüzle özdeşleşen 'Biz temiz insanlarız' sloganını yazdım. Bu şekilde bu çalışmamız temizlik işleriyle bütünleşmiş oldu" diye konuştu.


Şantiye içinde sanat atölyesi


Gaziemir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kendisine tahsis edilen odayı adeta sanat atölyesine çeviren Gürel Gürel, çalışmalarını burada yapıyor. Gürel Gürel yapacağı çalışmaları önce tasarlıyor, ardından kafasındakileri kara kalemle kağıda döküyor ya da bilgisayarda çizim yapıyor. Eserlerinin tasarımını ve hazırlığını atölyesinde yapan Gürel, daha sonra kayrak taşlarıyla motifi çıkarıyor ve duvara monte ediyor. Bunu yaparken bazen makine, bazen de çekiç kullanıyor. Bayındır bölgesinden gelen kayrak taşı ile andezit taşı kullanarak çalışmalar ortaya koymaya çalıştığını belirten Gürel, "Bu işte uygun renk ve desende taşı seçebilmek çok önemli. Bazen hayal ettiğiniz taşı bulamayabiliyorsunuz ya da çalışmanın sonunda 'keşke o taşı değil de diğerini kullansaydım' diyebiliyorsunuz. Her işte kendimi biraz daha geliştirmeye özen gösteriyorum. Bir önceki çalışmamda hatalar varsa onları düzeltiyorum. Kayrak taşını uygun şekilde monte ettiğim zaman gerçekten de göz dolduran tasarımlar ortaya çıkıyor. Bu da bana gurur veriyor. Yaklaşık 10 yıldır Gaziemir'deki trafo, kültür merkezi, spor salonu ve okul duvarlarını kayrak taşı ile zenginleştirmeye çalışıyorum" dedi. - İZMİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye çalışanından kayrak taşıyla Çöpçüler Kralı - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı 10:04 Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti 09:58 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:41 Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:17 Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı? 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 09:09 Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek 08:40 Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
08:20
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
07:51
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
21:39
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
21:21
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
19:58
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
17:42
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
15:49
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
14:06
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 10:14:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye çalışanından kayrak taşıyla Çöpçüler Kralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]