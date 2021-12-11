Belediye çalışanından kedi kurtarma operasyonu! İnsanlık dersi verdi - Son Dakika

Tuzla Deresi'nde yaşanan olay yürekleri ısıttı. Dereye düştükten sonra duvar arasına sıkışan kediyi o sırada çevrede bulunan Tuzla Belediyesi Temizlik Personeli Mehmet Teke, uzun bir ikna çalışmasından sonra kurtardı. Temizlik personeli Mehmet Teke, Tuzla'nın Evliya Çelebi Mahallesi'nde bulunan ve Şinası Dural Caddesi'nden geçen derenin üstünde bir kalabalık fark etti. Kalabalığa doğru yaklaştığında; dereden gelen kedi sesini fark etti.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN DEREYE İNDİ

Derenin istinat duvarında oluşan yarık içerisinde sıkışmış kediyi kurtarmak için dereye inen temizlik personeli, kediyi sıkıştığı yerden uzun bir ikna çalışmalarından sonra ensesinden tutarak, dereye sarkıtılmış kovanın içine bıraktı. Vatandaşlar tarafından yukarıya çekilen kedi kurtarılmanın sevinciyle koşarak gözlerden uzaklaştı.

"BİR VATANDAŞ OLARAK MÜDAHALE ETTİM"

Daha sonra kurtardığı kediyle bir araya gelen Temizlik Personeli Mehmet Teke, "Şinasi Dural Caddesi'nden geçerken bir kalabalık gördüm. Ne olduğunu görmek için dereye inip baktım. Kedinin dereye düştüğünü gördüm. Ben de dereye inerek bir vatandaş olarak müdahale ettim" dedi.

Temizlik personelinin kediyi kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.