Belediye çalışanlardan videolu mesaj - Son Dakika

Yeni tip korona virüs salgınının yaşandığı bugünlerde, sağlıkçılar kadar belediyelerde görevli personel de zorlu bir görev ifa ediyor. Arnavutköy Belediyesi'nin sahada görevli personeli, çekmiş oldukları özel bir videoyla vatandaşlara seslenerek "Evde Kal" dedi.



Salgının yaşandığı ilk günden bu yana tam saha performans ile çalışan Arnavutköy Belediyesi'nin saha ekibi vatandaşların takdirini topluyor. Sosyal yardım, zabıta, halkla ilişkiler, temizlik ve dezenfekte ekiplerinin ek mesailerle vatandaşa hizmet verdiği bu dönemde Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı da vatandaşlara seslenerek, "Sizler için sahadayız. lütfen evde kalmaya devam edin" diyerek vatandaşlara ve saha personeline teşekkür etti. - İSTANBUL