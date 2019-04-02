"Belediye çalışanları 2200 TL alacak"
1 saat önce
Kılıçdaroğlu: "Belediyede çalışan bütün askeri ücretliler ayın 1'inden itibaren net 2200 lira asgari ücret alacaklar.
Kılıçdaroğlu: "Belediyede çalışan bütün askeri ücretliler ayın 1'inden itibaren net 2200 lira asgari ücret alacaklar."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:09
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