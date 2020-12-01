Belediye çalışanları bu platformda yardımlaşıyor - Son Dakika

Belediye çalışanları bu platformda yardımlaşıyor

01.12.2020 15:24
Belediye çalışanları bu platformda yardımlaşıyor, System.String[]

Kavak Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi tarafından vatandaşların belediye hizmetlerinden daha kaliteli istifade etmesi ve belediye personellerinin yeni uygulamalarla ilgili bilgi paylaşımlarıyla birbirlerine destek olmaları amacıyla "Belediye Destek Platformu" oluşturuldu.

Kavak Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi tarafından vatandaşların belediye hizmetlerinden daha kaliteli istifade etmesi ve belediye personellerinin yeni uygulamalarla ilgili bilgi paylaşımlarıyla birbirlerine destek olmaları amacıyla "Belediye Destek Platformu" oluşturuldu.

Kavak Belediyesi Bilgi İşlem Birimi tarafından geliştirilen "Belediye Destek Platformu", İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) gibi yeni uygulamalarda; belediye personellerine bilgi sağlayarak, hızlı ve kesintisiz hizmet sunumunda zorluk çekilmemesi ve belediye personellerinin birbirleri ile irtibata geçerek olası aksama ve hataların önüne geçebilmelerini sağlıyor.

Kurumsal hizmet kalitesini artırmak amacıyla kendi personelinin böyle bir çalışmaya imza atmasından dolayı sevinç ve gururu bir arada yaşadığını söyleyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, " Türkiye'de ilk olan böyle bir çalışmanın mesai arkadaşlarım tarafından yapılması bana büyük mutluluk verdi" dedi.

Hizmete geçirilen "www.belediyedestek.com" sitesinin Türkiye'de tek olma özelliği taşıdığını ifade eden Sarıcaoğlu, "Tüm Belediye personellerine hitap eden www.belediyedestek.com sitesinin geniş kategori yapısı ve anlık yazışma altyapısının olması kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Sistem teknolojik olarak geliştirilen yeni uygulamalarda kurum çalışanlarının birbirlerine destek olmalarını sağlamak amaçlı geliştirilmiş. Arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.

"Dayanışma içinde kaliteli hizmet sunalım"

Kavak Belediyesi Bilgi İşlem Birimi Sorumlusu İbrahim Demircan da ülke genelinde tüm belediyelerin bir sistem üzerinden bağlantı kurarak birbirlerine destek olması için www.belediyedestek.com sitesinin kurduğunu ifade ederek şu görüşlere yer verdi: "Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz sloganı ile çıktığım bu çalışmada vatandaşa ilgili personel tarafından daha fazla kaliteli ve kesintisiz hizmet sunulsun, karşılaştığı sorunlara anında yanıt bulsun düşüncesi ile geliştirdim. Projenin amacı tüm Belediye personellerinin birbirleri ile istedikleri gibi yardımlaşabileceği bir ortam oluşturmak. Böylece de Belediyelerin halkımıza sunduğu hizmetin kalitesinin artırılmasını sağlamaktır." - SAMSUN

Belediye çalışanları bu platformda yardımlaşıyor
Belediye çalışanları bu platformda yardımlaşıyor
Belediye çalışanları bu platformda yardımlaşıyor

İbrahim Sarıcaoğlu, Türkiye, Kavak, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Belediye çalışanları bu platformda yardımlaşıyor - Son Dakika


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