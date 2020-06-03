Belediye çalışanları, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak için bisikletleriyle iş... - Son Dakika

Etkinlik kapsamında belediye çalışanları, vatandaşları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temassız ulaşım ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma Daire Başkanlığında görevli personeller, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletleriyle iş yerlerine gitti.

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