Belediye çalışanları depreme karşı bilinçleniyor

Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına, Deprem Simülasyon Merkezi'nde temel afet bilinci eğitimi verildi. Deprem Simülasyon Merkezi'ndeki eğitimde uygulamalı olarak gösterildi.



Başakşehir Belediyesi tarafından Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda kurulan Deprem Simülasyon Merkezi'nde eğitimler aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar binden fazla öğrenciye eğitim verilen merkezde, Başakşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik deprem eğitimlerine başlandı. Eğitim programı kapsamında ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına yönelik temel afet bilinci eğitimi verildi. Eğitime katılan 70 personele, öncelikle depremin tarihçesi ve depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğu anlatıldı. Eğitmenler tarafından görsel materyaller eşliğinde verilen eğitimde, katılımcılara deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında alınması gereken önlemler de uygulamalı olarak gösterildi.



Eğitim kapsamında katılımcılara 5,4 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem tecrübesi yaşatıldı. Sanal deprem deneyimi yaşayan katılımcılara, deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiği simülatörde uygulamalı olarak gösterildi. "Tedbir Hayat Kurtarır" ve "Yapısal Olmayan Tehlikeler Azaltılabilir" başlıklı bilgilendirme broşürlerinin verildiği eğitimler, ilerleyen günlerde devam edecek. - İSTANBUL