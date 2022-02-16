Üye Girişi
Belediye çalışanları 'ek ücret' eylemi yaptı - Son Dakika

Belediye çalışanları 'ek ücret' eylemi yaptı

16.02.2022 13:30
Belediye çalışanları 'ek ücret' eylemi yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelleri, aldıkları zammı yeterli bulmadıkları için 'ek ücret' talebiyle belediye binası önünde eylem yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelleri, aldıkları zammı yeterli bulmadıkları için 'ek ücret' talebiyle belediye binası önünde eylem yaptı.

Asgari ücret zammından sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işçileri, aldıkları zam oranını yetersiz buldu. Aldıkları maaşın taban fiyatının 5 bin 350 liraya sabitlenmesini talep eden grup, ek ücretlerde de artış istedi. Belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan çalışanlar, çareyi belediye binası önünde eylem yapmakta buldu. Büyükşehir Belediyesi binasının önünde toplanan kalabalık grup, sloganlar eşliğinde basın açıklaması yaptı.

"Belediye yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler maalesef sonuçsuz kalmıştır"

Yüksek sayıdaki katılımla gerçekleşen eylemde söz alan Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, yaptıkları görüşmelerde olumlu sonuç alamadıklarını belirtti. Çalıştıkları belediyelerden ek ücret artışı beklediklerini söyleyen Azak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz emekçileriz. Aldığımız ücretle, günü kurtarmaya, hayatımızı devam ettirmeye çoluk çocuğumuza bakmaya çalışıyoruz. Belediye emekçileri olarak bizim için bu yoksulluk sürdürülebilir değildir. Belediye yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler maalesef sonuçsuz kalmıştır. Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şubesi olarak Büyükşehir Belediyesine, Odunpazarı Belediyesine, Tepebaşı Belediyesine ve örgütlü olduğumuz ilçe belediyelerine diyoruz ki, yapılması gereken açıktır. Var olan, yoksulluğu adaletsizliği ortadan kaldırmanın, tüm belediye emekçilerinin geçim derdi olmadan daha verimli hizmet üretmesinin yolu, enflasyona ezdirmeden ayrımsız tüm üyelerimiz için ek ücret artışıdır." - ESKİŞEHİR

Belediye çalışanları 'ek ücret' eylemi yaptı
Belediye çalışanları 'ek ücret' eylemi yaptı
Belediye çalışanları 'ek ücret' eylemi yaptı
Belediye çalışanları 'ek ücret' eylemi yaptı
Belediye çalışanları 'ek ücret' eylemi yaptı

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Belediye İş Sendikası, Asgari Ücret, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye çalışanları 'ek ücret' eylemi yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:57 Arsızlığın böylesi! Çaldığı tüpü geri bayiye sattı
13:12 İki yıl önce "telefonunu çıkar" diyordu, şimdi hükümete demediğini bırakmadı! İşte o sokak röportajı
12:52 Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
12:48 Yaş 20, kazandığı para 111 bin TL
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:50 Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 13:37:32. #1.12#
SON DAKİKA: Belediye çalışanları 'ek ücret' eylemi yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement