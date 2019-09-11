Belediye çalışanları güne kitap okuyarak başlıyor

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde belediye çalışanları, mesaiye 1 saat kitap okuyarak başlıyor.

Yahşihan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla belediye çalışanları, saat 08.30'da işe geldiklerinde ilk iş kitap okumaya başladı. 09.30'a kadar kitap okuyan çalışanlar, daha sonra mesaiye devam etti. Başkan Türkyılmaz da 1 haftadır devam eden uygulama kapsamında makamında çalışanlar gibi kitap okuyor.

'KİTAP HEDİYE ETTİK'

Başkan Türkyılmaz, kitap okumayı sevdiğini ve her sabah yaklaşık yarım saat kitap okuduğunu söyleyerek, "Belediyeye geldiğimde, arkadaşların sabah saatlerinde mesai konusunda daha esnek olduğunu görünce en iyisi bu esnekliği biraz dolduralım istedim. Bunun için kitap tavsiyesinde bulundum. Vatandaşlardan özür diliyorum; 08.30-09.30 arasında Yahşihan Belediyesi hizmete kapalı, kitap okuyoruz, kitap okutturuyoruz. Arkadaşlar sağ olsunlar projeye destek veriyorlar. İnşallah yakın zamanda tüm Türkiye'ye bu uygulama örnek olur. Tüm kamu kurum kuruluşları yarım saat de olsa kitap okuma etkinliği düzenlerler. Ben kitap dağıtmayı çok seviyorum, okumak isteyen herkese istediği kitabı alıp, hediye ettik" dedi.