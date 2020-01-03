Belediye çalışanları için diyetisyen hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye çalışanları için diyetisyen hizmeti - Son Dakika

Belediye çalışanları için diyetisyen hizmeti

6 saat önce

Obezite ve buna bağlı hastalıklara karşı her yaştan Nilüferliyi hareketli hayat tarzına teşvik eden Nilüfer Belediyesi, bu defa kurum çalışanları için ücretsiz diyetisyen hizmeti başlattı.

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Obezite ve buna bağlı hastalıklara karşı her yaştan Nilüferliyi hareketli hayat tarzına teşvik eden Nilüfer Belediyesi, bu defa kurum çalışanları için ücretsiz diyetisyen hizmeti başlattı.


Nilüfer Belediyesi obezite ve yanlış beslenmenin yol açtığı hastalıklarla mücadeleye kurum çalışanları ile başladı. Halk sağlığı çalışmaları ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında örnek bir uygulamaya imza atan Nilüfer Belediyesi, Halk Evi Hizmet Binası'nda tam zamanlı çalışan uzman diyetisyen personeli ile çalışanları için beslenme ve diyet danışmanlığı hizmeti başlattı.


Kasım ayından bu yana Halk Evi Hizmet Binası'nda çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini ve 100 çalışan için kişisel beslenme ve diyet danışmanlığı yaptığını belirten uzman diyetisyen Şeyma Saray ilginin büyük olduğunu söyledi. Kilo problemi yaşayan veya sağlıklı beslenmek isteyen danışanlarına her görüşmede 40'ar dakika zaman ayırdığını ifade eden Saray, "İlk muayenede vücut analizi, kas- yağ, obezite ve bölgesel kas analizi yapıyoruz. Ardından hemogram- biyokütle, açlık kan şekeri, kolestrol, ürik asit ve bilirubin gibi bir takım tahlil sonuçlarına göre kişiye özel diyet listesi hazırlıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu danışanlarımızın düzenli olarak takibini gerçekleştiriyoruz. Onlar da ücretsiz olarak sağlanan bu d hizmeti en iyi şekilde değerlendiriyorlar" dedi.


Saray "Sağlıksız ve dengesiz beslenme kişi için artık bir alışkanlık haline gelmişse ve bu durumun içinden tek başına çıkamıyorsa çok geç olmadan mutlaka bir diyetisyenden destek almalı" dedi.


Uygulama hakkında bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, "Çalışanlarımızın sağlığı bizim için son derece önemli. Biz bu uygulamayı halk sağlığı adına bir önleyici sağlık hizmeti olarak görüyoruz. Özellikle belli bir sayının üzerinde personel çalıştıran kurumsal işletmeler ve iş yerlerinde nasıl ki işyeri hekimi çalıştırma mecburiyeti varsa, ilerleyen zamanlarda aynı durumun diyetisyenler için de geçerli olacağına inanıyorum. Personelimizle başladığımız bu hizmeti; Olgun Gençlik Merkezi, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ve huzurevlerimizden yararlanan vatandaşlarımız için de yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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